Bari si prepara alle elezioni: aperture straordinarie degli uffici per il rilascio delle tessere elettorali

La ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici rende noto che a partire da lunedì 27 ottobre è possibile recarsi presso l’ufficio elettorale e le delegazioni per il rilascio del duplicato della tessera elettorale o per il rinnovo della stessa, nei seguenti orari:
Ufficio elettorale (corso Vittorio Veneto n. 4)
– lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 9:00 – 12:00
– giovedì: 9:00 – 12:00 e 15:30 – 17:00
Delegazione Torre a Mare (via Monte Sei Busi n. 2)
– lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 9:00 – 12:30
– giovedì: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 17:30
Delegazione Carrassi-San Pasquale (corso Benedetto Croce n. 96)
– lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 9:00 – 12:30
– giovedì: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 17:30
Delegazione Carbonara – Ceglie – Loseto (via Geremia d’Erasmo n. 3)
– lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9:00 – 12:30
– martedì: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 17:30
Delegazione San Paolo (via Vincenzo Ricchioni n. 1)
– lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9:00 – 13:00
– martedì: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 17:30
Delegazione Santo Spirito (via Fiume n. 8)
– lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9:00 – 12:30
– martedì: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 17:30
I cittadini che hanno ricevuto l’invito a ritirare la tessera elettorale dovranno recarsi solo presso l’ufficio elettorale in corso Vittorio Veneto n. 4.