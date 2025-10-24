VENERDì, 24 OTTOBRE 2025
Bari si prepara alle elezioni: aperture straordinarie degli uffici per il rilascio delle tessere elettorali

Ecco quali

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Ottobre 2025 - 14:48
Voto Elezioni
  • 30 sec
villaggiodelgusto.com

La ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici rende noto che a partire da lunedì 27 ottobre è possibile recarsi presso l’ufficio elettorale e le delegazioni per il rilascio del duplicato della tessera elettorale o per il rinnovo della stessa, nei seguenti orari:

Ufficio elettorale (corso Vittorio Veneto n. 4)
– lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 9:00 – 12:00
– giovedì: 9:00 – 12:00 e 15:30 – 17:00

Delegazione Torre a Mare (via Monte Sei Busi n. 2)
– lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 9:00 – 12:30
– giovedì: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 17:30

Delegazione Carrassi-San Pasquale (corso Benedetto Croce n. 96)
– lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 9:00 – 12:30
– giovedì: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 17:30

Delegazione Carbonara – Ceglie – Loseto (via Geremia d’Erasmo n. 3)
– lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9:00 – 12:30
– martedì: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 17:30

Delegazione San Paolo (via Vincenzo Ricchioni n. 1)
– lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9:00 – 13:00
– martedì: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 17:30

Delegazione Santo Spirito (via Fiume n. 8)
– lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9:00 – 12:30
– martedì: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 17:30

I cittadini che hanno ricevuto l’invito a ritirare la tessera elettorale dovranno recarsi solo presso l’ufficio elettorale in corso Vittorio Veneto n. 4.

