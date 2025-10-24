Spaccio, maxi operazione a Brindisi: sei arresti

Prosegue l’attività di controllo straordinario dei Carabinieri nella provincia di Brindisi, che nelle ultime ore ha portato a sei arresti complessivi. In particolare, a Oria, i militari della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un giovane del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di diversi quantitativi di droga, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, tutto chiaramente destinato allo smercio.

Nel corso dello stesso intervento, il giovane è stato anche denunciato per ricettazione: i carabinieri hanno infatti rinvenuto un giubbotto antiproiettile privo di segni identificativi, probabilmente alterati per nasconderne la provenienza illecita. Sempre a Oria, un altro uomo è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento di revoca della sospensione della carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Brindisi. Dovrà scontare un anno e sette mesi di reclusione per furti commessi nel 2024.

A Torre Santa Susanna, invece, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile di Bari, arrestando un cittadino straniero minorenne. Il giovane, già sottoposto alla misura del collocamento in comunità, è stato trasferito in un Istituto penale minorile a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte. Nel corso dei controlli, i militari hanno identificato 438 persone e verificato 305 veicoli, contestando numerose infrazioni al Codice della strada. In totale sono stati ritirati una patente di guida, tre carte di circolazione e diversi documenti irregolari. L’operazione rientra nel piano di intensificazione dei controlli disposti dal Comando Provinciale di Brindisi per la prevenzione e il contrasto ai reati sul territorio.

Foto repertorio