Bari, vendeva droga nella sua casa di Poggiofranco: sequestrati a 23enne 500 grammi di droga

L'operazione della polizia locale

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Ottobre 2025 - 17:02
Dopo una puntuale e mirata attività di indagine condotta dagli agenti della Locale barese, con appostamenti, informazioni ed osservazione mirata nelle strade interessate, è stato individuato un soggetto che da tempo, usando come base logistica il proprio domicilio, spacciava stupefacenti, mantenendo una rete capillare di “clienti” dei quali deteneva addirittura una lista dei contatti e riferimenti.

Ieri sera gli agenti lo hanno tratto in arresto, sequestrando oltre 500 grammi di sostanza stupefacente, bilancini per la pesatura, e somme di denaro provenienti dall’attività delittuosa. Nel rispetto garantito del contraddittorio e del diritto alla difesa, l’uomo, un 23enne, è comparso stamattina davanti al Giudice competente che ha convalidato l’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria operante (PL di Bari) e accolte le richieste del pubblico ministero di custodia cautelare in carcere con rinvio per l’eventuale rito abbreviato, come richiesto dell’arrestato. L’uomo, già gravato da numerosi precedenti penali, risponde del reato di cui all’art.73 co.1 e co.1bis del DPR 309/90, per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente di tipo Hashish.

