Bari, ancora disordini al Marconi: incendiato cassonetto – VIDEO

Ancora disordini al Marconi di Bari dove gli studenti stanno protestando per via dei turni pomeridiani. Già durante le proteste di ieri alcuni degli studenti avevano vietato l’ingresso ad altri impedendo così a questi ultimi di frequentare le lezioni. Nel primo pomeriggio la protesta si è inasprita. Alcuni starebbero lanciando petardi e, così come si vede nel video, sarebbe stato incendiato un cassonetto. Sul posto la polizia locale. “La situazione sta degenerando – racconta una mamma – anche oggi ci sono disordini. Ieri hanno proibito ad alcuni ragazzi di entrare. Ma la situazione è figlia del disagio a monte. Quest’anno sarà dura, speriamo si trovi presto soluzione”.