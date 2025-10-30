Incendio sul tetto di un capannone, paura nel Barese

Momenti di tensione questa mattina nel comune di Modugno, dove intorno alle 10 è scattato l’allarme per un principio d’incendio sul tetto di un capannone industriale che lavora materie plastiche. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bari, con autoscala e autobotte di supporto, che hanno prontamente circoscritto le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza.

Secondo le prime verifiche, l’incendio avrebbe interessato alcuni pannelli fotovoltaici installati sulla copertura dell’edificio. Le operazioni di bonifica e controllo dell’area si stanno concludendo in queste ore. Non si registrano feriti o intossicati, ma solo danni materiali alla parte superiore della struttura. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.