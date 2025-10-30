GIOVEDì, 30 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,746 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,746 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Incendio sul tetto di un capannone, paura nel Barese

Sul posto i vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Gio, 30 Ottobre 2025 - 13:36
WhatsApp Image 2025-10-30 at 13.29.37
  • 59 sec

Momenti di tensione questa mattina nel comune di Modugno, dove intorno alle 10 è scattato l’allarme per un principio d’incendio sul tetto di un capannone industriale che lavora materie plastiche. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bari, con autoscala e autobotte di supporto, che hanno prontamente circoscritto le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza.

Secondo le prime verifiche, l’incendio avrebbe interessato alcuni pannelli fotovoltaici installati sulla copertura dell’edificio. Le operazioni di bonifica e controllo dell’area si stanno concludendo in queste ore. Non si registrano feriti o intossicati, ma solo danni materiali alla parte superiore della struttura. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, dieci strade pronte a rinascere...

Bari prova a ridare vita alle sue strade commerciali, partendo dai...
- 30 Ottobre 2025
Cronaca

Mattinata di paura a Molfetta e...

Mattinata segnata da due gravi incidenti sul lavoro nel Barese. A...
- 30 Ottobre 2025
Attualità , Salute e Medicina

Bari, al Policlinico cuore e polmoni...

Un solo accesso, un percorso condiviso e una cura che guarda...
- 30 Ottobre 2025
Cronaca

Incendio sul tetto di un capannone,...

Momenti di tensione questa mattina nel comune di Modugno, dove intorno...
- 30 Ottobre 2025