Mattinata di paura a Molfetta e Putignano, due operai finiscono in ospedale

Mattinata segnata da due gravi incidenti sul lavoro nel Barese. A Molfetta e a Putignano, infatti, due operai sono rimasti feriti in circostanze diverse ma simili per dinamica e gravità.

A Molfetta, un uomo di 40 anni è caduto da un ponteggio in un cantiere edile di via Leonardo Azzarita. Il volo, avvenuto da diversi metri d’altezza, gli ha provocato gravi politraumi. I sanitari del 118 lo hanno soccorso sul posto e trasferito d’urgenza al Policlinico di Bari, dove si trova ricoverato in condizioni serie.

Non è andata meglio a Putignano, dove un operaio di 55 anni è precipitato da una scala mentre stava svolgendo alcune operazioni di lavoro. L’impatto, da circa tre metri, gli ha causato la frattura di entrambi i polsi e un trauma cranio-facciale. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Di Venere di Bari.

Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri. Due incidenti che riportano ancora una volta l’attenzione sulla necessità di vigilare con rigore sulla prevenzione nei luog﻿hi di lavoro.