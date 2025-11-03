LUNEDì, 03 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,847 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,847 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, lungomare di San Cataldo: aperta la breccia nel muro del faro

Per realizzare la scalinata che collegherà il nuovo giardino del faro al mare

Pubblicato da: redazione | Lun, 3 Novembre 2025 - 16:17
03-11-25 riqualificazione del waterfront di San Cataldo_render complessivo
  • 2 min

Un nuovo passo avanti per la riqualificazione del waterfront di San Cataldo. Questa mattina l’impresa incaricata ha aperto una breccia nel muro perimetrale del faro, come previsto dal progetto esecutivo. Il varco permetterà di realizzare una grande scalinata ad anfiteatro, attrezzata con aree verdi e sovrastata da un ponte pedonale, che collegherà direttamente il nuovo giardino del faro al mare. Intanto i lavori proseguono anche lungo il litorale, nell’ambito del primo contratto attuativo dell’accordo quadro complessivo, finanziato con 4,36 milioni di euro attraverso il PON Metro Plus 2021-2027 – Strategie del Mare.

Gli interventi prevedono la piantumazione di oltre 200 alberi (in gran parte già messi a dimora), la realizzazione di aree sportive – un campo polivalente per pallavolo e basket, uno da calcetto già completati e illuminati, e un campo da bocce in corso di ultimazione – oltre alla creazione di spazi per servizi e ristoro, rampe e percorsi pedonali per eliminare le barriere architettoniche. Il progetto include anche una passeggiata panoramica sul mare, una nuova piazza del faro con teatro all’aperto e la riqualificazione della spiaggia di Provolina. I lavori del primo lotto procedono secondo il cronoprogramma e si concluderanno entro maggio 2026.

Parallelamente, il secondo contratto attuativo – finanziato con circa 4 milioni di euro dal Piano Città – riguarderà la riqualificazione del lungomare ovest con la pedonalizzazione del tratto di lungomare Starita prospiciente il faro. Il progetto trasformerà l’area in una vera e propria rambla affacciata sul mare, pavimentata in pietra locale ambrata e delimitata dal muretto in pietra restaurato. Lungo il percorso sorgeranno panche in pietra a forma di barche, portabiciclette, cestini portarifiuti, e nuove sedute in legno e ferro, integrate ai lampioni storici e alle aiuole verdi. L’avvio dei lavori del secondo lotto è previsto per i primi mesi del 2026, a completamento del grande progetto di rigenerazione che cambierà il volto del litorale nord di Bari.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Al via il “Nuovo Bonus Mamme”:...

Con la circolare 28 ottobre 2025, n.139 l’Istituto informa e illustra...
- 3 Novembre 2025
Cultura

Bari, in Pinacoteca la prima mostra...

Domani, martedì 4 novembre, la Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto” (IV piano...
- 3 Novembre 2025
Cronaca

Bari, anziano investito sul lungomare: è...

Grave incidente nel pomeriggio, intorno alle 17, sul lungomare di Bari,...
- 3 Novembre 2025
Attualità

Bari, botti anche ad Halloween e...

A Torre a Mare cresce l’apprensione per un cane smarrito durante...
- 3 Novembre 2025