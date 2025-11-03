LUNEDì, 03 NOVEMBRE 2025
Bari, scarsa manutenzione del cimitero: “Degrado e incuria sono inaccettabili”

La denuncia dei consiglieri comunali della Lega Giuseppe Carrieri e Fabio Romito

Pubblicato da: redazione | Lun, 3 Novembre 2025 - 12:27
cimitero
  • 39 sec

Dopo tante segnalazioni dei cittadini, i consiglieri comunali della Lega Giuseppe Carrieri e Fabio Romito, hanno fatto un lungo sopralluogo al cimitero monumentale di Bari in vista della giornata dei defunti.

Moto che scorrazzano; sgangherati e sparpagliati cassonetti dei rifiuti; erbacce; carenza di manutenzione di molti loculi, sono le principali criticità riscontrate.
“Chiediamo che l’Amministrazione Comunale si occupi delle tante serie problematiche della città. I cimiteri sono luoghi sacri, dove il degrado e l’incuria sono inaccettabili – dicono – Non è possibile far scorrazzare gente in moto (basterebbero dei pilomat e delle barriere agli ingressi e un po’ di videosorveglianza). Non è possibile avere erbacce tra le tombe (basterebbe che la.Multiservizi avesse la direttiva di procedere a una manutenzione straordinaria).

Non è possibile avere decine di cassonetti vecchi e sparpagliati (basterebbe che Amiu Puglia installasse apposite postazioni con nuovi contenitori, anche della differenziata). Almeno i cimiteri andrebbero rispettati, rinforzando la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sembra incredibile, ma mentre a Bari ci occupiamo di realizzare campi di rugby e di bocce, i campi santo cittadini sono semiabbandonati. Non è accettabile e chiediamo che le Ripartizioni preposte intervengano rapidamente, per tutelare i tanti Cittadini (spesso anziani) che frequentano i cimiteri”

