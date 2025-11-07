Bari, in centro una discarica a cielo aperto: “La nostra città merita rispetto”

“Hanno occupato tutto il marciapiede con sei materassi, sedie, pensili e tanta altra roba”. La denuncia arriva dal consigliere comunale Luca Bratta, consigliere di Fratelli d’Italia nel Municipio I di Bari. Un vero e proprio muro di rifiuti, nella totale indifferenza di chi passa. Ci troviamo in via Nicolai angolo via Manzoni.

“E non prendiamoci in giro: quei materassi sono ancora imballati nel cellophane – chiarisce Bratta – Difficile credere che provengano da un solo appartamento. Questo è un reato ambientale, e un gesto di totale mancanza di rispetto verso chi vive qui. La nostra città non merita di essere trattata come una discarica a cielo aperto. La nostra città merita rispetto. Non possiamo accettare che i nostri marciapiedi vengano trattati come una discarica. Chi ama davvero il proprio quartiere, non lo devasta in questo modo. Amiamo la nostra città: dimostriamolo con i fatti

Solo insieme possiamo dire basta al degrado”

foto Luca Bratta