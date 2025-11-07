VENERDì, 07 NOVEMBRE 2025
Mancata assegnazione delle case popolari: a Bari si scende in piazza

Una manifestazione di protesta a palazzo di Città del Movimento Riprendiamoci il Futuro

Pubblicato da: redazione | Ven, 7 Novembre 2025 - 08:59
case popolari catino
  • 39 sec

Il Movimento Riprendiamoci il Futuro, rappresentato da Luigi Cipriani e Antonio De Cicco, rispettivamente segretario politico e segretario cittadino, hanno più volte avuto modo di incontrare nella propria sede famiglie ormai allo stremo (l’ultima riunione si è tenuta martedì 4
novembre), poiché costrette a vivere in condizioni abitative drammatiche con case sovraffollate e prive di finestre, bagni ubicati in cucina, famiglie sfrattate per morosità dopo la perdita del lavoro, situazioni di emergenza casa riconosciute dagli assistenti sociali ma ignorate dalle istituzioni.

“Ora, malgrado i pressanti inviti a mezzo stampa nel richiedere risposte chiare ed esaustive rispetto a questa grave emergenza sociale – scrivono- i responsabili comunali continuano ad eludere l’ansia e l’angoscia di tanta gente che non ha un posto dove andare, a fronte peraltro di un mercato degli affitti impazzito grazie alla crescita esponenziale dei B&B”. Il  Movimento ha deciso pertanto di organizzare, d’intesa con le famiglie degli aventi diritto alla casa, una manifestazione di protesta nell’atrio antistante il palazzo del comune nella giornata di martedì 11 novembre alle ore 10, 30. “È giunto il tempo di agire con tutti i mezzi legali a nostra disposizione, per ridare dignità abitativa a quelle famiglie che ne hanno diritto”.

