Non solo variazioni al traffico a Bari, ma a Natale cambia anche percorso delle navette e bus Amtab

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, in previsione dell’aumento dei flussi veicolari e del transito pedonale nel centro cittadino, l’amministrazione comunale, in accordo con Amtab, ricorda che da oggi, venerdì 7 novembre, e sino a fine servizio di martedì 6 gennaio 2026, le navette (A, B, C e AB) e i bus delle linee del trasporto pubblico locale 2/, 4 e 42, transiteranno ed effettueranno fermate in via Piccinni, anziché in corso Vittorio Emanuele.

Le modifiche si sono rese necessarie al fine di decongestionare il traffico ed evitare rallentamenti dei bus che percorrono corso Vittorio Emanuele II.

Di seguito i percorsi provvisori, in vigore a partire da oggi.

NAVETTA “A” in partenza dall’area di sosta “FBN”: i bus giunti sul lungomare Imperatore Augusto proseguono per corso Cavour, a destra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario (non percorrono corso Vittorio Emanuele II);

NAVETTA “B” in partenza da piazza Massari: i bus svoltano a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, corso Cavour (inversione di marcia Camera di Commercio), lungomare Di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta Pane Pomodoro); lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari (non percorrono corso Vittorio Emanuele);

NAVETTA “C” in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno”, i bus giunti in via Cognetti proseguono sulla stessa, a sinistra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario (non raggiungono la Camera di Commercio);

NAVETTA “AB” in partenza dall’area di sosta “FBN”: i bus giunti in piazza Massari svoltano a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, corso Cavour (inversione di marcia Camera di Commercio), lungomare Di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta Pane Pomodoro); lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario (non percorrono corso Vittorio Emanuele);

LINEA 2/ in partenza dalle Piscine Comunali: i bus giunti in piazza Massari svoltano a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, a destra per piazza Luigi di Savoia, sottopasso Duca degli Abruzzi, a sinistra per via Oberdan, a destra per via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario (non percorrono corso Vittorio Emanuele);

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Peucetia svoltano a destra per via Masaniello, a sinistra per via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso di Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa percorso ordinario (non percorrono corso Vittorio Emanuele);

LINEA 4 in direzione Ceglie: i bus effettueranno il percorso ordinario;

in direzione piazza Moro: i bus giunti in via Cognetti proseguono sulla stessa, a sinistra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario (non raggiungono la Camera di Commercio).

LINEA 42 in partenza dalle Piscine Comunali: i bus giunti in piazza Massari svoltano a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra percorso Cavour, inversione di marcia Camera di Commercio, lungomare Di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario (non percorrono corso Vittorio Emanuele);

in partenza dall’area di sosta “Pane Pomodoro”: lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario (non percorrono corso Vittorio Emanuele).

Verrà istituita una fermata provvisoria:

• via Cognetti (lato Petruzzelli – fermata provvisoria linea 4 e navetta ”C”).

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del Numero Verde 800450444.

Si ricorda, infine, che in occasione delle festività natalizie, come ogni anno sarà predisposto il potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano per favorire gli spostamenti di quanti vorranno raggiungere agevolmente il centro cittadino anche nelle giornate di festa.