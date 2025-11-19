MERCOLEDì, 19 NOVEMBRE 2025
Bimbo di 8 anni trovato morto in casa in Salento, il cadavere della madre rinvenuto in mare

Sul piccolo ci sarebbero ferite sul corpo

Pubblicato da: redazione | Mer, 19 Novembre 2025 - 06:56
carabinieri
  • 31 sec

Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella serata di martedì a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio di una donna il cui cadavere era stato rinvenuto in mare nel pomeriggio a Torre dell’Orso a circa 20 chilometri da Calimera. A dare l’allarme è stato l’ex marito. Il piccolo presenterebbe alcune ferite sul corpo. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dai carabinieri.

La donna, originaria della provincia di Reggio Calabria, aveva 35 anni e viveva insieme al figlio nell’appartamento in via Montinari a Calimera, dove è stato trovato il piccolo, senza vita. Il cadavere del bambino è stato scoperto nella stanza da letto. Martedì mattina la 35enne non aveva accompagnato il figlio a scuola. Tutte circostanze che sono state appurate dopo che il padre ha presentato denuncia ai carabinieri per la scomparsa dell’ex moglie e del figlio.

Il cadavere della donna era stato scoperto in mare da un sub al largo di Torre dell’Orso, località marina di Melendugno, in provincia di Lecce. Il sub aveva subito inviato la segnalazione alla Capitaneria di porto che si era occupata del recupero del corpo.

