Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo uniti dall’arte e dalla musica

Per il terzo anno consecutivo, Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo uniscono le loro energie artistiche in un progetto culturale che va oltre la semplice musica. Torna infatti l’“Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary ‘25”, giunto alla sua ottava edizione, una rassegna capace di trasformare il territorio in un grande laboratorio creativo. L’evento, nato dall’intuizione dell’associazione Angeli Eventi ETS di Bitonto, è stato presentato stamattina nella Sala degli Specchi di Palazzo Gentile, confermando la capacità di fare sistema tra realtà diverse e valorizzare la Puglia come destinazione culturale internazionale.

Tra il 27 novembre e il 30 dicembre, undici appuntamenti tra i tre comuni proporranno un percorso variegato: otto concerti, il vernissage di una mostra, presentazioni di libri, talk show e incontri che intrecciano musica, arte e pensiero critico. L’obiettivo è chiaro: trasformare ogni evento in un’occasione di scambio intergenerazionale e di conoscenza dei luoghi, dei centri storici e degli spazi rigenerati che ospitano la rassegna.

«Oltre Lirica non è solo un calendario di appuntamenti, ma un laboratorio di connessioni», spiega Giovanni Colonna, direttore dei Servizi culturali e turistici di ArtWork. «I luoghi, se non vissuti attraverso una proposta culturale, restano contenitori vuoti. Questo festival li trasforma in spazi da raccontare e da condividere».

I partner istituzionali confermano l’importanza del progetto. Dalila Cariello, assessore alla Programmazione ed eventi del Comune di Bitonto, sottolinea come il festival dia lustro al territorio e rafforzi il ruolo culturale della città. Cristina Piscitelli, assessore alla Cultura di Giovinazzo, ricorda l’orgoglio di inserire l’iniziativa nella programmazione natalizia della città, mentre Sabrina Piccininni, assessore alla Cultura di Palo del Colle, evidenzia come la rassegna contribuisca a valorizzare la cultura pugliese.

La direzione artistica è curata da Gianni Leccese e Angela Cuoccio, ideatori del progetto, che dal 2018 si impegnano a creare una rete tra associazioni e realtà culturali del territorio. «Vogliamo rafforzare la Puglia come destinazione di turismo culturale tutto l’anno, promuovendo la collaborazione tra i comuni e le istituzioni locali», afferma Cuoccio.

Il festival si avvale del patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, di Puglia Culture e dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Palo del Colle, e vede la collaborazione di numerose realtà culturali e universitarie. Sponsor tecnici e partner locali completano una rete capace di coniugare professionalità e passione, in un festival che celebra la musica, le arti e il dialogo culturale tra territori vicini e lontani.﻿