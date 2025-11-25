MARTEDì, 25 NOVEMBRE 2025
Imperia, travolto dal rimorchio in un oleificio: muore un autotrasportatore di 56 anni

La procura di Imperia ha aperto un'inchiesta

Pubblicato da: redazione | Mar, 25 Novembre 2025 - 18:48
Aveva appena finito di scaricare le olive e si preparava per tornarsene a casa, in Puglia Francesco Ventrella, 56 anni, autotrasportatore della provincia di Bari, titolare di un ditta individuale, morto stamani nel cortile dell’oleificio Fratelli Merano di Lucinasco, nell’entroterra di Imperia, schiacciato dal rimorchio che stava tentando di agganciare al camion di sua proprietà.

Il procuratore di Imperia Alberto Lari si è recato sul posto per un sopralluogo e accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La procura di Imperia ha aperto una inchiesta per omicidio colposo anche se al momento non risultano responsabilità da parte di terzi. Per quanto riguarda la dinamica, sembra che l’incidente sia stato provocato da un errore o un malfunzionamento del sistema di aggancio. Francesco non ha fatto in tempo a scappare, il rimorchio si è mosso e l’uomo è rimasto schiacciato, senza alcuna via di scampo.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
