MARTEDì, 25 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,357 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,357 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, incidente sulla statale 16 direzione nord: traffico in tilt. Due chilometri di coda

Prima dei curvoni di Palese, all'altezza dello svincolo di Via Nazionale

Pubblicato da: redazione | Mar, 25 Novembre 2025 - 16:43
incidente ok
  • 7 sec

Il traffico sulla statale 16 verso Foggia sta subendo forti rallentamenti a causa di un incidente avvenuto poco prima di curvoni di Palese, all’altezza dello svincolo per via Nazionale. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate e sono finite contro le barriere laterali, creando inevitabili disagi alla circolazione.

Al momento non ci sono informazioni precise sulle condizioni dei conducenti e degli eventuali passeggeri coinvolti. Un uomo è a terra. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per gestire la viabilità e i mezzi del 118 per prestare soccorso a chi ne avesse bisogno.

Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione e a prevedere possibili rallentamenti se devono percorrere quel tratto di strada. Le autorità stanno lavorando per liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione il prima possibile.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Bambini: l’86% dei giocattoli extra Ue...

Consumerismo ha esaminato i dati emersi dal comunicato europeo di Toy...
- 25 Novembre 2025
Nazionale

Meteo inverno 2025-26: sarà più freddo...

Negli ultimi anni spesso l'inverno è risultato insolitamente mite e poco...
- 25 Novembre 2025
Cronaca

Imperia, travolto dal rimorchio in un...

Aveva appena finito di scaricare le olive e si preparava per...
- 25 Novembre 2025
Eventi

Innovazione, formazione e networking per il...

L'industria manifatturiera del Mezzogiorno si prepara a uno degli appuntamenti più...
- 25 Novembre 2025