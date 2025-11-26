Iscrizione alle scuole d’infanzia di Bari: il calendario degli open day

L’assessorato alla Conoscenza rende noto il calendario degli Open Day delle scuole dell’infanzia comunali, in programma tra dicembre e gennaio. Un’occasione importante, aperta a tutte le famiglie, per conoscere da vicino le scuole, le attività didattiche e i progetti educativi che ogni giorno accompagnano la crescita delle bambine e dei bambini.

Gli Open Day rappresentano un momento di incontro e dialogo con insegnanti, personale scolastico e referenti del Comune, durante il quale le famiglie potranno ricevere informazioni utili in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2026/2027.

Inoltre, sarà possibile visitare le strutture, scoprire gli ambienti di apprendimento, conoscere le metodologie educative adottate e approfondire i servizi a disposizione.

Gli Open Day, a partecipazione libera, sono organizzati nelle giornate del 9 dicembre 2025 e del 13 gennaio 2026, secondo gli orari di seguito indicati:

· Circolo infanzia I

Principessa Jolanda ore 16 – 17:30;

Regina Margherita ore 16.30 – 17 (per il plesso Regina Margherita si invitano le famiglie a contattare la segreteria per informazioni sull’Open Day online, chiamando il numero 0805778150 o scrivendo una mail a scuola.infanzia.reginamargherita@comune.bari.it).

· Circolo infanzia II

Ferranini ore 15:15 – 17:45;

Glicine Bianco ore 15:15 – 17:45;

Speranza ore 15:15 – 17:45;

Vittorio Veneto ore 15:15 – 17:45.

· Circolo infanzia III

Manzari Buonvino ore 15:30 – 17:30;

Saverio Lioce ore 15:30 – 17:30.