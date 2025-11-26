MERCOLEDì, 26 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,371 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,371 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Iscrizione alle scuole d’infanzia di Bari: il calendario degli open day

Per l'anno scolastico 2026/2027

Pubblicato da: redazione | Mer, 26 Novembre 2025 - 11:47
scuola asilo
  • 41 sec

L’assessorato alla Conoscenza rende noto il calendario degli Open Day delle scuole dell’infanzia comunali, in programma tra dicembre e gennaio. Un’occasione importante, aperta a tutte le famiglie, per conoscere da vicino le scuole, le attività didattiche e i progetti educativi che ogni giorno accompagnano la crescita delle bambine e dei bambini.

Gli Open Day rappresentano un momento di incontro e dialogo con insegnanti, personale scolastico e referenti del Comune, durante il quale le famiglie potranno ricevere informazioni utili in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2026/2027.

Inoltre, sarà possibile visitare le strutture, scoprire gli ambienti di apprendimento, conoscere le metodologie educative adottate e approfondire i servizi a disposizione.

Gli Open Day, a partecipazione libera, sono organizzati nelle giornate del 9 dicembre 2025 e del 13 gennaio 2026, secondo gli orari di seguito indicati:

· Circolo infanzia I

Principessa Jolanda ore 16 – 17:30;

Regina Margherita ore 16.30 – 17 (per il plesso Regina Margherita si invitano le famiglie a contattare la segreteria per informazioni sull’Open Day online, chiamando il numero 0805778150 o scrivendo una mail a scuola.infanzia.reginamargherita@comune.bari.it).

· Circolo infanzia II

Ferranini ore 15:15 – 17:45;

Glicine Bianco ore 15:15 – 17:45;

Speranza ore 15:15 – 17:45;

Vittorio Veneto ore 15:15 – 17:45.

· Circolo infanzia III

Manzari Buonvino ore 15:30 – 17:30;

Saverio Lioce ore 15:30 – 17:30.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

A Bari farà tappa la Fiamma...

La giunta comunale di Bari ha approvato il protocollo d’intesa con...
- 26 Novembre 2025
Bari , Primo Piano , Sport

Bari, ora è ufficiale: esonerato Fabio...

E' notizia di pochi minuti fa: la SSC Bari ha comunicato...
- 26 Novembre 2025
Cronaca

Lutto nel mondo dello sport, addio...

Lutto nel mondo dello sport, addio a Filippo Di Marzo, Direttore...
- 26 Novembre 2025
Attualità

Celle di San Vito, nel comune...

Celle di San Vito, il più piccolo comune della Puglia, che...
- 26 Novembre 2025