Lutto nel mondo dello sport, addio a Filippo Di Marzo, Direttore Sportivo del Circolo Canottieri Barion Sporting Club. A darne notizia il Cus Bari con un messaggio di cordiglio condiviso sui social. “Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i soci cus, gli atleti e i tecnici del Centro Universitario Sportivo di Bari esprimono il più sincero e profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Filippo Di Marzo. Con affetto e vicinanza, ci stringiamo alla moglie Rosanna, alla figlia Giuliana e al genero Saverio Binetti in questo momento di grande dolore”. Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare Di Marzo attivo da anni nel circolo canottieri e nel mondo dello sport a Bari.

Foto Facebook