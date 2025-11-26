MERCOLEDì, 26 NOVEMBRE 2025
Lutto nel mondo dello sport, addio a Filippo Di Marzo

Era direttore sportivo del Circolo Canottieri Barion Sporting Club

Pubblicato da: redazione | Mer, 26 Novembre 2025 - 14:50
Lutto nel mondo dello sport, addio a Filippo Di Marzo, Direttore Sportivo del Circolo Canottieri Barion Sporting Club. A darne notizia il Cus Bari con un messaggio di cordiglio condiviso sui social. “Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i soci cus, gli atleti e i tecnici del Centro Universitario Sportivo di Bari esprimono il più sincero e profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Filippo Di Marzo. Con affetto e vicinanza, ci stringiamo alla moglie Rosanna, alla figlia Giuliana e al genero Saverio Binetti in questo momento di grande dolore”. Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare Di Marzo attivo da anni nel circolo canottieri e nel mondo dello sport a Bari.

Foto Facebook

