SABATO, 29 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,443 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,443 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Brindisi, sequestrata fabbrica clandestina di sigarette: 10 arresti

Trovate 11 tonnellate di sigarette di contrabbando - VIDEO

Pubblicato da: redazione | Sab, 29 Novembre 2025 - 10:03
28112025_061349_2.foto
  • 3 min

Nel corso della giornata di venerdì 28 novembre i finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno condotto una importante operazione a contrasto della illecita produzione di tabacchi lavorati di contrabbando.

Le attività di perquisizione hanno consentito di rinvenire, nel territorio della provincia, un vero e proprio opificio industriale per la fabbricazione di sigarette dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di processi di produzione su larga scala.

All’interno della struttura in stato di apparente abbandono, sono stati rinvenuti e posti in sequestro: 11 tonnellate e 700 kg di sigarette già confezionate in pacchetti, 4 tonnellate e 200 kg di tabacco trinciato, 36 bancali di precursori per la fabbricazione delle sigarette fra cui filtri, cartine, pacchetti con marchio Marlboro contraffatto e scatole per il confezionamento. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro gli 8 macchinari che, assemblati in linea di montaggio, consentivano di fabbricare le sigarette.

All’atto dell’accesso inoltre è stata rilevata la presenza di 10 soggetti di nazionalità straniera intenti nelle attività di produzione. In altri locali della struttura erano stati ricavati alloggi di fortuna dove i medesimi alloggiavano in condizioni precarie.

I finanzieri brindisini sono giunti all’individuazione della struttura clandestina a partire da un sequestro di oltre 1 tonnellata di sigarette effettuato il mese scorso in Puglia.

Le sigarette sottoposto a sequestro se immesse sul mercato avrebbero comportato un mancato introito per le casse dello Stato e dell’Unione Europea in termini di accise e di Iva evasa pari a circa 3 milioni di Euro.

La capacità produttiva dell’impianto e il numero di addetti consentono di stimare che, nell’arco di un anno, si sarebbe verificato un danno alle finanze pubbliche di circa 80 milioni di Euro.

La rilevante attività di servizio portata a termine conferma la costante attenzione e il perdurante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al contrabbando di sigarette. Tale fenomeno peraltro suscita in Puglia ricordi particolari legati alla stagione nefasta del contrabbando, ed è per questo motivo che questa attività è stata denominata “Operazione Jaddico”, in onore e memoria del Vb. Alberto De Falco e del Fin. S. Antonio Sottile, deceduti in servizio in contrada Jaddico di Brindisi la notte del 23 febbraio 2000 mentre tentavano di fermare una autocolonna di blindati contrabbandieri.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Politica , Segnalato da voi

Bari, crisi del mercato a Japigia:...

Il mercato coperto di Japigia continua a perdere pezzi: sempre più...
- 29 Novembre 2025
Primo Piano

Rapina in casa ad Ostuni: medico...

Lo hanno atteso all'ingresso della sua abitazione e lo hanno colpito...
- 29 Novembre 2025
Sport

Bari, sport, talento e identità: oggi...

Si è tenuto oggi a Palazzo della Città, l’evento di premiazione...
- 29 Novembre 2025
Salute e Medicina

Bari, all’ospedale San Paolo una nuova...

All’Ospedale San Paolo di Bari è stata introdotta una delle tecniche...
- 29 Novembre 2025