Controlli a Bari e provincia: denunciate due persone per furto di olive

Il bilancio della polizia

Pubblicato da: redazione | Sab, 29 Novembre 2025 - 10:32
Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti questa settimana dal Questore di Bari, la Polizia di Stato ha intensificato la presenza nelle aree urbane di Bari e Bitonto. L’obiettivo dei controlli è stato quello di prevenire e contrastare reati predatori ed ogni altra forma di illegalità, ponendo particolare attenzione ai furti di auto e di olive.

Complessivamente sono state controllate 342 persone, di cui 47 con segnalazioni di Polizia. Effettuate 4 perquisizioni personali, 3 persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti mentre due sono state denunciate in stato di libertà, sempre per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Effettuati 16 posti di controllo nell’ambito dei quali sono stati sottoposti a verifica 164 veicoli. Una vettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo, ritirate 1 carta di circolazione ed 1 patente di guida. Contestate 3 contravvenzioni al Codice della Strada.

I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Bari hanno inoltre fermato e denunciato due persone sorprese mentre perpetravano un furto di olive in un fondo agricolo ubicato nel comune di Valenzano.

L’attività della Polizia di Stato espletata attraverso l’impiego di personale della Questura di Bari, dei Commissariati distaccati e del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale, proseguirà nei prossimi giorni e sarà intensificata in occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie per garantire sicurezza e legalità sul territorio di Bari e provincia.

