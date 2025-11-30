Sostegno alle aziende apistiche pugliesi: i requisiti per accedere ai fondi

L’Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Puglia 2023/2027, Gianluca Nardone, comunica l’attivazione, a partire dalla campagna 2026, dell’intervento SRA 18 – Impegni per l’apicoltura. L’intervento punta al sostegno delle aziende apistiche pugliesi che contribuiscono alla tutela della biodiversità e alla sostenibilità ambientale del territorio.

Per accedere all’intervento SRA 18, gli apicoltori dovranno rispettare una serie di requisiti per essere ammessi ai benefici. In particolare dovranno risultare iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 2025 alla Banca Dati Apistica Nazionale (BDN), indicando a sistema l’esatta geolocalizzazione degli alveari.

Per partecipare all’avviso inoltre servirà avere almeno cinque alveari, posizionati nelle aree a vocazionalità apistica individuate dalla Regione Puglia, così come definite nella Determinazione Dirigenziale della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 407 del 05/11/2025, pubblicata sul BURP n. 93 del 20 novembre 2025.

La cartografia delle aree a vocazionalità apistica è disponibile e liberamente consultabile sul portale regionale www.sit.puglia.it, nella sezione Risorse dell’Agricoltura e Forestali, per facilitare la programmazione e l’individuazione del corretto posizionamento degli alveari.

“L’apicoltura rappresenta un presidio fondamentale per la biodiversità e per l’equilibrio dei nostri ecosistemi rurali. Con l’intervento SRA 18 – dichiara l’AdG del CSR 2023/2027 Gianluca Nardone – la Regione Puglia continua a investire su un settore che svolge un ruolo ambientale e produttivo insostituibile. Invito tutti gli apicoltori pugliesi ad adempiere tempestivamente agli obblighi previsti, a partire dall’iscrizione alla BDN entro il 31 dicembre 2025, per poter accedere ai sostegni messi a disposizione. È un’opportunità importante per qualificare ulteriormente le nostre produzioni, rafforzare la competitività delle aziende e contribuire alla tutela del nostro patrimonio naturale”.

Finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), l’intervento SRA 18 “Impegni per l’apicoltura” riconosce l’importanza strategica dell’apicoltura nella conservazione degli agro-ecosistemi regionali, valorizzando in particolare le attività svolte nelle aree ad agricoltura estensiva e ad alto valore naturalistico, dove la ricchezza floristica favorisce la salute e la produttività delle api.