Decreto Salva Casa: il 1° dicembre agenti immobiliari a confronto a Bari

A un anno e mezzo dalla sua introduzione, il Decreto Salva Casa torna al centro del dibattito professionale. Domani, 1 dicembre, dalle ore 15:00, gli iscritti alla Fimaa Bari Bat, federazione degli agenti d’affari aderente a Confcommercio, si ritroveranno a Villa de Grecis (via delle Murge 63, Bari) per un pomeriggio di formazione tecnica e confronto operativo tra professionisti del settore immobiliare.

Obiettivo dell’incontro è comprendere se il provvedimento abbia raggiunto lo scopo annunciato: riportare sul mercato quegli immobili che rischiavano di restare invendibili o svenduti per la necessità di interventi sananti, spesso non sostenibili né dai proprietari né dagli acquirenti.

Il convegno, gratuito per tutti gli iscritti Fimaa Bari Bat previa registrazione, prevede gli interventi dell’architetto Antonio Vendola, dell’ingegner Bruno Pasquale e dell’ingegner Antonio Fusiello, con l’introduzione affidata al presidente Fimaa Bari Bat, Gigi Foresio.

«La formazione tecnica per la nostra categoria non è mai fine a sé stessa. Ogni volta che approfondiamo una norma, analizziamo anche il suo impatto concreto nella vita delle persone» – commenta Gigi Foresio, presidente Fimaa Bari Bat. – «Il Salva Casa ha acceso speranze, ma anche sollevato interrogativi: per questo abbiamo voluto organizzare un incontro che mettesse insieme addetti ai lavori, tecnici ed esperienze sul campo. Ne beneficiano gli agenti immobiliari, certo, ma anche i cittadini, che trovano nei nostri associati figure sempre più preparate a gestire le criticità con competenza».

L’evento si inserisce in un percorso di aggiornamento continuo promosso da Fimaa Bari Bat con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’agente immobiliare come mediatore consapevole, competente e radicato nel territorio, in grado di accompagnare con serietà famiglie, imprese e investitori.