Bari, attimi di tensione in piazza Moro: “Ogni sera così, non ci sentiamo protetti”

La denuncia dopo un episodio avvenuto nella serata di ieri, il video

Attimi di tensione nella serata di ieri in piazza Moro dove alcuni ragazzi, con atteggiamenti minacciosi, avrebbero inveito contro alcuni passanti e autisti Amtab presenti e spaccato una bottiglia di vetro rompendola su un palo. A denunciare quanto accade sono alcuni di loro. “Ogni sera così – denuncia un autista – non ci sentiamo protetti, maneggiare in quel modo una bottiglia di vetro vuol dire che vuoi fare male. Mandiamo segnalazioni continuamente, anche al nostro amministratore giudiziario, Luca D’amore, ma nessuno fa nulla”.

