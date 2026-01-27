Conversano, dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, cade il Consiglio: il prefetto manda il commissario

Il Prefetto di Bari in data odierna, ai sensi degli artt. 52 e 141, del TUOEL, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Conversano e la contestuale nomina dott. Angelo Caccavone, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Matera, quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente. Il provvedimento è scaturito a seguito della avvenuta approvazione, in Consiglio comunale, della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco LOvascio votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

