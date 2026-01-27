MARTEDì, 27 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,796 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,796 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Conversano, dopo l’approvazione della mozione di sfiducia, cade il Consiglio: il prefetto manda il commissario

Nominato commissario prefettizio

Pubblicato da: redazione | Mar, 27 Gennaio 2026 - 11:10
lovascio
  • 40 sec

Il Prefetto di Bari in data odierna, ai sensi degli artt. 52 e 141, del TUOEL, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Conversano e la contestuale nomina dott. Angelo Caccavone, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Matera, quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente. Il provvedimento è scaturito a seguito della avvenuta approvazione, in Consiglio comunale, della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco LOvascio  votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

ì

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Mafia, sequestrati beni per un milione...

Un patrimonio stimato in circa un milione di euro è stato...
- 27 Gennaio 2026
Musica

Ermal Meta sarà il maestro concertatore...

Sarà un’estate speciale per la Notte della Taranta e per il...
- 27 Gennaio 2026
Primo Piano

Porticciolo di Santo Spirito invaso da...

"E' stato necessario aprire il sacco in porto per l'incolumità dell'equipaggio...
- 27 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, nuovo asfalto nel municipio II:...

La ripartizione Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche rende noto che, per...
- 27 Gennaio 2026