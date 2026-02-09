LUNEDì, 09 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,106 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,106 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, scovata una discarica a cielo aperto (con rifiuti pericolosi) di 12.500 mq: arrestato un 53enne

Avrebbe inoltre smaltito mediante combustione rifiuti anche pericolosi in essa abbandonati appiccando il fuoco

Pubblicato da: redazione | Lun, 9 Febbraio 2026 - 09:47
FOTO DISCARICA 1
  • 2 min

I Carabinieri della Compagnia di Bari – San Paolo e del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari – NIPAAF, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un uomo, in quanto gravemente indiziato (fatta salva ogni necessaria valutazione nelle fasi successive del procedimento con il contributo della difesa) di reati in materia ambientale.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, sulla base degli accertamenti eseguiti e degli sviluppi investigativi scaturiti da un controllo eseguito dalla Stazione di Bari Carbonara e dal Gruppo Carabinieri Forestale di Bari che lo scorso settembre 2025 aveva portato al sequestro preventivo di una vasta discarica a cielo aperto estesa per circa 12.500 mq. in cui erano accumulati rifiuti di ogni tipo (materiale edile e ferroso di diverso genere e tipologia, pneumatici, parti elettriche e meccaniche di autovetture, batterie esauste, bombole di gas esauste e altro).

L’indagato, 53enne originario del posto, sarebbe dunque responsabile della realizzazione e gestione, in totale assenza delle previste autorizzazioni, di una discarica non autorizzata di rifiuti ove avrebbe depositato e abbandonato rifiuti speciali pericolosi, in violazione della normativa ambientale vigente, utilizzando a tal fine terreni di sua proprietà, di terzi e del Comune. Avrebbe inoltre smaltito mediante combustione rifiuti anche pericolosi in essa abbandonati appiccando il fuoco in svariati punti del terreno.

È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza dell’indagato in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede dibattimentale nel rispetto del contraddittorio con la difesa.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Cerignola, 80enne armato si barrica in...

Sono ore ﻿di tensione a Cerignola, dove un intero quartiere è...
- 9 Febbraio 2026
Cronaca

Monopoli, tragedia al Porto: corpo ritrovato...

Una scoperta drammatica ha gelato la mattinata di Monopoli. Tra le...
- 9 Febbraio 2026
Cronaca

Bitonto, giovane ferito al torace dopo...

Una serata tranquilla tra colleghi si è trasformata in un incubo...
- 9 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, cantieri Brt: nuove ordinanze tra...

N﻿uove ordinanze sulla viabilità accompagnano un’altra fase delicata dei lavori per...
- 9 Febbraio 2026