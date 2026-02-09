Bari, cantieri Brt: nuove ordinanze tra piazza Massari e via Loiacono

N﻿uove ordinanze sulla viabilità accompagnano un’altra fase delicata dei lavori per il sistema BRT, il Bus Rapid Transit finanziato con fondi europei del PNRR, che sta ridisegnando la mobilità urbana e aprendo nuovi cantieri in punti strategici della città.

Il progetto avanza a ritmo sostenuto: a oggi sono già stati completati 8 chilometri dei 24 previsti, un terzo dell’intera rete stradale interessata dall’intervento. Un’opera che non riguarda solo l’asfalto, ma anche la realizzazione di 108 fermate e 83 pensiline tecnologiche lungo quattro linee, per un totale di 60 chilometri di percorsi dedicati ai mezzi elettrici. I cantieri sono attualmente attivi in cinque aree nevralgiche, dal quartiere Japigia alla zona della Fiera del Levante, dove si stanno costruendo i due capolinea, passando per via Caldarola e corso Vittorio Veneto lungo i futuri tracciati delle linee Verde e Blu. Nei prossimi giorni i lavori raggiungeranno anche piazza Massari, nel rispetto del cronoprogramma.

Proprio per consentire l’avanzamento del cantiere, sono state firmate due ordinanze dirigenziali che regolano temporaneamente la circolazione. In piazza Massari, da mercoledì 11 febbraio al 9 aprile 2026, viene istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra corso Vittorio Veneto e via San Francesco d’Assisi, con direzione da corso Vittorio Veneto verso via San Francesco d’Assisi. Nello stesso tratto, e anche tra via San Francesco d’Assisi e corso Vittorio Emanuele per la carreggiata in direzione di quest’ultimo, è previsto il restringimento della carreggiata con divieto di fermata. Cambiano anche le manovre consentite agli incroci: su via San Francesco d’Assisi, all’intersezione con piazza Massari, i veicoli provenienti da piazza Federico II di Svevia potranno solo proseguire diritto o svoltare a sinistra, mentre quelli provenienti da via Napoli dovranno proseguire diritto o svoltare a destra. Obbligo di svolta a destra anche per i veicoli in arrivo da via Giovanni Palatucci, mentre viene introdotto il senso vietato in piazza Massari per chi proviene da corso Vittorio Emanuele. In tutta l’area interessata dai lavori il limite massimo di velocità scende a 30 chilometri orari.

Provvedimenti analoghi scatteranno nel quartiere Japigia, dove da martedì 10 febbraio al 9 marzo 2026 via Natale Loiacono sarà interessata da un restringimento di carreggiata e dal divieto di fermata su entrambi i lati. La strada diventerà a senso unico nel tratto compreso tra via Paolo Aquilino e via Caldarola, con direzione verso quest’ultima. All’intersezione con via Natale Loiacono, su via Caldarola, i veicoli provenienti da via Toscanini potranno proseguire diritto o svoltare a sinistra, mentre quelli in arrivo da via Magna Grecia dovranno proseguire diritto o svoltare a destra. Obbligo di svolta a destra anche su via Francesco Pascazio e su via Lorenzo D’Avanzo per chi proviene da via Carabellese. I veicoli in uscita dall’ipermercato “Mongolfiera” dovranno invece svoltare obbligatoriamente a sinistra su via Natale Loiacono. È inoltre previsto il senso vietato su via Natale Loiacono, all’intersezione con via Caldarola, per i mezzi provenienti da via Giuseppe Prezzolini, e il limite di velocità di 30 chilometri orari in avvicinamento alle aree di cantiere.

Dagli obblighi e dai divieti sono esclusi i veicoli dell’impresa esecutrice e delle subappaltatrici, oltre ai mezzi delle Forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, delle ambulanze e dei servizi di soccorso pubblico ed emergenza. L’amministrazione invita i cittadini alla collaborazione e alla pazienza: i disagi temporanei sono considerati un passaggio necessario per arrivare a un sistema di trasporto rapido, moderno e sostenibile, destinato a cambiare in modo profondo le abitudini di spostamento quotidiane.