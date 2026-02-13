VENERDì, 13 FEBBRAIO 2026
Bari, muro pericolante: chiuso tratto di strada a San Girolamo

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Pubblicato da: redazione | Ven, 13 Febbraio 2026 - 15:51
muro pericolante san girolamo
  • 29 sec

A causa di un muro pericolante è staco chiuso il traffico pedonale e veicolare in via Fratelli Petruzzelli, tratto che va da strada San Girolamo, per 50 metru circa, e Via Vincenzo Corrado dal civico 1 al civico 3. Lo segnala la polizia locale, sul posto al fianco de i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area che risulta attualmente transennata.

