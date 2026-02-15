DOMENICA, 15 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,256 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,256 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, al San Paolo dopo i lavori non si fermano gli accumuli d’acqua: “Qualcuno intervenga”

La denuncia

Pubblicato da: Francesca Emilio | Gio, 12 Febbraio 2026 - 09:57
628003282_10232306920884584_1941790654348546606_n (2)
  • 51 sec

“Dopo la pioggia si creano veri e propri laghetti”. La denuncia arriva dal San Paolo, in particolare da via Corrado Giaquinto dove sono da poco terminati i lavori di riqualificazione della strada che però, fanno sapere alcuni cittadini “Non hanno risolto del tutto le problematiche”. L’appello adesso è rivolto all’amministrazione “Non si può fare qualcosa? In estate tra pioggia, puzza e zanzare diventerà insopportabile”. Problemi analoghi si registrano a Palese, nella zona del lungomare dove dopo le piogge si creano grandi accumuli di acqua in zona Sun Beach creando non pochi disagi a chi transita a piedi o in bici.

Foto Facebook

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Molfetta, apre lo sportello +TUTELA per...

Un nuovo servizio dedicato alla tutela dei consumatori apre le sue...
- 15 Febbraio 2026
Puglia

Bit 2026: Bilancio positivo per la...

Il Turismo in Puglia cresce, cresce nei flussi, nella qualità dell'offerta,...
- 15 Febbraio 2026
Cronaca

Bari, controlli straordinari su tir e...

Operazione congiunta a Bari tra la Polizia Locale di Bari e...
- 15 Febbraio 2026
Cucina , Rubriche

Cucina, ricchi di vitamine e alleati...

Ricchi di vitamine, minerali e preziosi antiossidanti, oggi in tavola portiamo...
- 15 Febbraio 2026