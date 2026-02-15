Bari, al San Paolo dopo i lavori non si fermano gli accumuli d’acqua: “Qualcuno intervenga”

“Dopo la pioggia si creano veri e propri laghetti”. La denuncia arriva dal San Paolo, in particolare da via Corrado Giaquinto dove sono da poco terminati i lavori di riqualificazione della strada che però, fanno sapere alcuni cittadini “Non hanno risolto del tutto le problematiche”. L’appello adesso è rivolto all’amministrazione “Non si può fare qualcosa? In estate tra pioggia, puzza e zanzare diventerà insopportabile”. Problemi analoghi si registrano a Palese, nella zona del lungomare dove dopo le piogge si creano grandi accumuli di acqua in zona Sun Beach creando non pochi disagi a chi transita a piedi o in bici.

Foto Facebook