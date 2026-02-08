DOMENICA, 08 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,080 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,080 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari la città delle transenne: “Ovunque interventi di manutenzioni mai effettuati”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Sab, 7 Febbraio 2026 - 21:28
transenna--696x462
  • 7 sec

Interventi di manutenzione mai effettuati e tante transenne in giro per la città. E’ quanto denuncia il consigliere comunale Francesco Vitti, consigliere comunale Municipio 3.

“Da oggi – spiega Vitti – se qualche amico, non residente, dovesse chiedermi quali caratteristiche particolari ha la tua città, risponderei che paradossalmente ci sono transenne dappertutto, che delimitano interventi di manutenzione non effettuati e che molto probabilmente si paga un canone per la locazione delle transenne stesse. Il motivo non mi è ben chiaro e mi pongo una domanda che condivido con voi . Si preferisce pagare eventuali spese accessorie anziché ripristinare il tutto, perché? Qual è la vera motivazione? Non vorrei pensare a interessi personali e nel frattempo che anche voi mi diate una risposta plausibile continuerò a sollecitare gli uffici competenti per le immediate risoluzioni dei casi oggetto di transennamento”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Tragico bilancio del weekend sulle strade:...

E' di due ragazze morte e tre feriti il bilancio di...
- 8 Febbraio 2026
Segnalato da voi

Bari la città delle transenne: “Ovunque...

Interventi di manutenzione mai effettuati e tante transenne in giro per...
- 8 Febbraio 2026
Primo Piano

Bari, non solo porticciolo: a Palese...

Degrado? Non al solo porticciolo: il lungomare di Palese è in...
- 8 Febbraio 2026
Primo Piano

Grave incidente nel Barese: auto si...

Intorno alle 2.30 di stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti...
- 8 Febbraio 2026