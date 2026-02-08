Bari la città delle transenne: “Ovunque interventi di manutenzioni mai effettuati”

Interventi di manutenzione mai effettuati e tante transenne in giro per la città. E’ quanto denuncia il consigliere comunale Francesco Vitti, consigliere comunale Municipio 3.

“Da oggi – spiega Vitti – se qualche amico, non residente, dovesse chiedermi quali caratteristiche particolari ha la tua città, risponderei che paradossalmente ci sono transenne dappertutto, che delimitano interventi di manutenzione non effettuati e che molto probabilmente si paga un canone per la locazione delle transenne stesse. Il motivo non mi è ben chiaro e mi pongo una domanda che condivido con voi . Si preferisce pagare eventuali spese accessorie anziché ripristinare il tutto, perché? Qual è la vera motivazione? Non vorrei pensare a interessi personali e nel frattempo che anche voi mi diate una risposta plausibile continuerò a sollecitare gli uffici competenti per le immediate risoluzioni dei casi oggetto di transennamento”.