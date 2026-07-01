Bari, alla Fiera del Levante arrivano i nuovi parcometri: tariffa a 3 euro per eventi e concerti

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Una risposta tecnologica per migliorare la viabilità, semplificare i pagamenti e agevolare le migliaia di visitatori che frequentano il polo fieristico barese in occasione di grandi flussi. Sono ufficialmente operativi 12 parcometri di ultima generazione della linea “Strada Touch”, installati nelle aree di sosta a pagamento a servizio del Quartiere Fieristico di Bari. Un potenziamento infrastrutturale mirato a eliminare le code alle casse e a garantire una gestione più fluida dei parcheggi per strada.

La mappa dei nuovi dispositivi digitali sul territorio, spiega Amtab, copre i punti nevralgici dello scalo fieristico. Nello specifico, i parcometri sono stati così distribuiti dall’azienda della mobilità cittadina: quattro in via di Maratona, due in via Mohammed Pacha, tre in via Bellini e infine tre nell’area compresa tra via Pinto e via Bruno Giordano. Con l’installazione dei terminali in queste precise strade, il servizio di sosta del quartiere Fieristico compie un salto di qualità digitale che consentirà di migliorare sensibilmente l’accessibilità ai servizi di pagamento, agevolando cittadini e turisti durante le grandi manifestazioni campionarie, i concerti e gli eventi di spettacolo calendarizzati nella struttura.

I dispositivi installati sono dotati di schermi touch screen interattivi, risultano perfettamente abilitati a ricevere tutti i principali sistemi di pagamento elettronico (carte di credito e bancomat) e sono già integrati con le diverse applicazioni per smartphone dedicate al pagamento della sosta già disponibili e attive sul territorio barese. Sul piano tariffario è stata definita una modalità d’uso mirata a evitare speculazioni. I parcometri, infatti, saranno attivi esclusivamente nelle giornate in cui sono programmati eventi ufficiali presso la Fiera del Levante. In tali specifiche occasioni, per tutta la durata del servizio, sarà applicata una tariffa unica forfettaria pari a 3,00 euro, valida per l’intera giornata, senza la possibilità di pagare anticipatamente per più giorni consecutivi e comunque vincolata agli orari previsti per ciascun singolo evento in programma.