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Bari tra musica e solidarietà, a Carbonara torna il concerto Pro Africa

Appuntamento a questa sera

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Luglio 2026 - 08:33
concorso di musica
  • 17 sec
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Musica e solidarietà si incontrano a Carbonara. Oggi, mercoledì 1° luglio, alle 20, piazza Trieste ospiterà la seconda edizione del Concerto Pro Africa, evento dedicato al ricordo della professoressa Margherita Porfido e del maestro Rocco Brandonisio, figure che hanno lasciato un’importante eredità culturale nel quartiere.

La serata, patrocinata dal Municipio 4, sarà anche un’occasione per sostenere i progetti dell’associazione ODV Go Gò a favore delle popolazioni africane, attraverso una raccolta fondi promossa durante l’evento. Sul palco si alterneranno gli artisti Domenico Bruno, Livio Minafra, Leonardo Cattedra, Anna Rosa Partipilo, Alessandra Stallone, Alessandro Gambera, Gianni e Lino Vezzoso e Joscelyne Kanyinda, protagonisti di un programma musicale all’insegna della condivisione e della solidarietà.

All’iniziativa prenderanno parte anche la presidente del Municipio 4, Maria Chiara Addabbo, insieme ai consiglieri municipali. L’evento punta a coniugare memoria, cultura e impegno sociale, valorizzando gli artisti del territorio e il ruolo delle associazioni nella promozione di iniziative solidali a sostegno delle comunità più fragili.

Foto Freepik

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