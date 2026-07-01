Bari, bagno vietato a Pane e Pomodoro con 33 gradi: turisti costretti a tornare indietro

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Trentatré gradi, vento debole, mare quasi una tavola: le condizioni perfette per una giornata al mare, rovinate però dal divieto di balneazione scattato dopo la pioggia sulla spiaggia di Pane e pomodoro. Nella spiaggia più frequentata dai baresi, tanti turisti arrivati con l’idea di un bagno rinfrescante hanno dovuto fare dietro front.

Non è un episodio isolato, e non lo sarà nemmeno nei prossimi mesi. Le previsioni dei meteorologi parlano di temporali improvvisi, brevi ma intensi, destinati a ripetersi per tutta l’estate: significa che l’inconveniente accompagnerà i bagnanti stagione dopo stagione, ogni volta che un acquazzone si abbatterà sulla costa.

A pesare, più del divieto stesso, è il silenzio dell’Acquedotto pugliese. È l’ente incaricato di completare i lavori finanziati con 28 milioni di euro per eliminare il carico inquinante dell’acqua mista, la causa diretta del divieto di balneazione. Lavori iniziati anni addietro, dei quali non si conosce lo stato di avanzamento, e nemmeno una data di fine.

Le sollecitazioni non sono mancate. Il Comitato di cittadinanza attiva, facendosi portavoce delle proteste dei cittadini, ha inviato una lettera ad hoc e ha organizzato una catena umana di sensibilizzazione per invitare Aqp a un confronto pubblico che facesse chiarezza sui tempi. Iniziative rimaste, fino a oggi, senza risposta.

I lavori interessano diverse strade della città: via Capruzzi, in vari punti, viale Ennio all’angolo con via Capruzzi, via Oberdan in prossimità dell’attraversamento ferroviario FSE, corso Sonnino all’angolo con via Matteotti, la stessa via Matteotti, via Apulia all’angolo con via Peucetia, via Giandomenico Petroni all’angolo con via Abbrescia e altre strade a monte del collettore Picone.