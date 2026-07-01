Bari, sul litorale cambiano gli orari della differenziata per i locali food

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Cambia il calendario della raccolta rifiuti per i locali del settore food lungo il litorale, con l’obiettivo di reggere l’urto dell’estate. Da oggi, 1° luglio, e fino al 31 ottobre, entra in vigore l’ordinanza della Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene che modifica il servizio stagionale di raccolta “porta a porta” dedicato alle utenze non domestiche del settore food nelle aree costiere della Zona Start Up 1 (Santo Spirito, Palese, Fesca e San Girolamo) e della Zona Start Up 4 (Torre a Mare, San Giorgio e Sant’Anna).

Nelle aree interessate dal provvedimento i rifiuti dovranno essere conferiti nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 3 del giorno precedente al passaggio di raccolta previsto per ciascuna frazione. L’organico e le bioplastiche compostabili si raccolgono tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, così come plastica e metalli e come il vetro. L’indifferenziato non riciclabile viene invece raccolto il martedì e il venerdì, mentre la carta il giovedì.

A spiegare la scelta è l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino: “Come già avvenuto la scorsa estate abbiamo deciso di potenziare il servizio di raccolta delle diverse frazioni di rifiuti a supporto delle attività del settore food, garantendo la raccolta quotidiana di organico, plastica e vetro. Si tratta di un intervento reso necessario dal significativo incremento di presenze di cittadini e turisti che, durante la stagione estiva, interessa il litorale cittadino, da nord a sud. Con questa rimodulazione del servizio rispondiamo alle esigenze degli operatori, investendo risorse rivenienti dalla tassa di soggiorno per contribuire a mantenere più puliti e decorosi i nostri quartieri costieri e migliorare l’esperienza di chi vive e frequenta la città, soprattutto nelle ore serali. Rivolgiamo, perciò, un appello al senso di responsabilità tanto degli esercenti quanto dei cittadini affinché questo impegno sia accompagnato da comportamenti corretti. Una città più pulita e accogliente rappresenta il nostro miglior biglietto da visita ed è un obiettivo che possiamo raggiungere soltanto con la collaborazione di tutti”.