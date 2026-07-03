VENERDì, 03 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,513 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,513 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Adelfia, salvata civetta in una fabbrica: trasferita all’Osservatorio faunistico di Bitetto

Il gesto dei volontari ha dato speranza alla piccola civetta

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Luglio 2026 - 16:44
civetta
  • 55 sec
Annunci

fal


Nuovo intervento di recupero della fauna selvatica ad Adelfia, dove una piccola civetta è stata messa in salvo all’interno di uno stabilimento industriale. Si tratta del secondo esemplare recuperato nello stesso sito nel giro di pochi giorni. Il giovane rapace è stato individuato all’interno della fabbrica, dove aveva trovato rifugio durante la fase di esplorazione che precede il volo autonomo. In questo periodo della crescita, infatti, i pulcini di civetta tendono a muoversi alla ricerca di ripari, trovando nelle strutture industriali, tra travi, macchinari e zone d’ombra, ambienti simili alle cavità naturali e ai ruderi utilizzati in natura.

Proprio la presenza dei macchinari, però, rende questi luoghi particolarmente pericolosi. Per evitare che il piccolo finisse tra gli ingranaggi della linea produttiva, i volontari sono intervenuti per metterlo in sicurezza. Considerata la possibilità che nell’area siano presenti anche gli altri componenti della nidiata, è stato concordato con il personale della fabbrica un monitoraggio preventivo: prima dell’avvio delle attività produttive, gli operai controlleranno le linee e i macchinari per verificare l’eventuale presenza di altri piccoli rapaci.

La civetta è stata quindi trasferita all’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto, dove sarà accudita fino al completo recupero e al successivo rilascio nel suo habitat naturale. Determinante, sottolineano i soccorritori, la collaborazione dei lavoratori dello stabilimento, che hanno segnalato tempestivamente la presenza dell’animale e si sono resi disponibili ad adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare gli altri esemplari eventualmente presenti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Frecciarossa Taranto-Roma, Decaro: “La Regione costretta...

Scontro istituzionale sul collegamento ferroviario ad alta velocità tra Taranto e...
- 3 Luglio 2026
Attualità

Adelfia, salvata civetta in una fabbrica:...

Nuovo intervento di recupero della fauna selvatica ad Adelfia, dove una...
- 3 Luglio 2026
Attualità , Cronaca

Assalti a bancomat in Puglia, l’allarme...

Continuano a crescere gli assalti ai bancomat e agli sportelli postali...
- 3 Luglio 2026
Primo Piano

Bari e il caso Natuzzi, la...

Una corona di fiori funebre con la scritta "Qui giace il...
- 3 Luglio 2026