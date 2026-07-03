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Bari, il Comune premia i giovani laureati con tesi dedicate sulla città: previste 15 borse di studio

E' possibile fare domanda fino al 28 luglio

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Luglio 2026 - 14:56
ateneo università
  • 2 min
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Il Comune di Bari ha pubblicato il bando per l’assegnazione di 15 borse di studio destinate ai laureati che, nell’anno accademico 2024/2025, abbiano discusso una tesi dedicata alla città di Bari e alle problematiche a essa connesse. Le domande potranno essere presentate fino al 28 luglio. Ciascuna borsa ha un valore di 1.546 euro ed è rivolta a studenti di qualsiasi facoltà e corso di laurea. I contributi saranno suddivisi in tre categorie: cinque borse saranno riservate ai laureati di primo livello, cinque ai laureati magistrali e altre cinque a chi ha conseguito una laurea a ciclo unico.

“Anche quest’anno rinnoviamo con convinzione e orgoglio questa iniziativa – commenta l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola – che punta a sostenere i nostri laureati e il loro percorso di conoscenza del contesto urbano, premiando il merito, la passione e la dedizione che negli anni abbiamo visto impegnare negli studi e nella ricerca. Le tesi di laurea premiate ci offrono sempre una chiave di lettura innovativa per comprendere i fenomeni che attraversano e trasformano la città, fornendo ulteriori stimoli e occasioni di riflessione all’amministrazione comunale. L’auspicio, infine, è che iniziative come questa incentivino sempre di più i nostri giovani a guardare la nostra terra come luogo in cui cominciare a costruire il proprio futuro”.

Per partecipare è necessario aver conseguito la laurea nell’anno accademico 2024/2025 discutendo una tesi sulla città di Bari, aver concluso il percorso universitario nello stesso anno accademico e non aver beneficiato, nello stesso periodo, di altre borse di studio o incentivi economici analoghi, fatta eccezione per gli esoneri dalle tasse universitarie o altri benefici legati al reddito. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dei servizi del Comune di Bari, nella sezione dedicata a Bandi e Concorsi – Altri Avvisi, entro il 28 luglio 2026.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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