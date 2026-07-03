Bari si prepara ad accogliere Max Pezzali e Tiziano Ferro, potenziato servizio Amtab

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In occasione dei concerti di Max Pezzali, in programma domenica 5 luglio, e Tiziano Ferro, atteso mercoledì 8 luglio allo stadio San Nicola, Amtab, in collaborazione con il Comune di Bari, potenzierà il servizio di trasporto pubblico con navette dedicate e metterà a disposizione aree di sosta per agevolare l’afflusso degli spettatori.

Le navette saranno operative in entrambe le giornate a partire dalle ore 14, con partenza da via Capruzzi, all’altezza del civico 152, e una frequenza di circa 12 minuti. L’unica fermata intermedia prevista sarà il Polipark, che dispone di 1.384 posti auto coperti e 30 stalli riservati alle persone con disabilità.

Al termine degli spettacoli, il servizio di ritorno partirà dal capolinea di via Nicola Vernola. Per utilizzare le navette sarà necessario essere in possesso di un regolare titolo di viaggio. Per chi sceglierà di lasciare l’auto al Polipark, sono previste tariffe agevolate: un euro entro la prima ora di sosta, due euro entro la seconda, 2,50 euro dalla terza ora fino alle 23, mentre dalle 23.01 alle 4.59 il costo sarà di un euro per ogni ora o frazione. Il conducente potrà usufruire gratuitamente della navetta, mentre fino a quattro passeggeri per ogni veicolo potranno acquistare un biglietto agevolato al costo di 30 centesimi ciascuno.

Saranno inoltre aperte, dalle 7.30 alle 24, anche le aree di parcheggio nei pressi dello stadio San Nicola, con una tariffa giornaliera di 3 euro per le auto e 12 euro per gli autobus. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde Amtab 800 450 444.

Foto repertorio