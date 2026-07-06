Dalla fascia tricolore ai fornelli: i sindaci d’Italia si sfidano in cucina a Martina Franca

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Per una sera la fascia tricolore lascia spazio al grembiule. Le ordinanze si trasformano in ricette, le riunioni di giunta in gesti rapidi tra fornelli accesi, coltelli e ingredienti pronti a diventare piatti capaci di convincere una giuria. È questa la magia di “Sindaci, ai fornelli!”, l’evento gastronomico più originale del panorama nazionale, che il 13 luglio approda per la prima volta a Martina Franca, celebrando l’undicesima edizione in una delle piazze più suggestive della Puglia.

Piazza XX Settembre si trasformerà in una grande cucina a cielo aperto, dove amministratori provenienti da tutta Italia si confronteranno tra creatività, tecnica e spirito di squadra.

Ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato dall’agenzia RP Consulting di Bari, “Sindaci, ai fornelli!” è molto più di un evento culinario: è una festa del territorio, un racconto corale che attraversa l’Italia attraverso i suoi sapori, le sue eccellenze e le sue storie.

La formula è ormai rodata e vincente: dieci sindaci provenienti da diverse regioni italiane – i cui nomi saranno svelati nei prossimi giorni – divisi in squadre miste, avranno trenta minuti per realizzare, insieme ai rispettivi chef tutor, un piatto originale utilizzando esclusivamente gli ingredienti messi a disposizione dall’organizzazione. A condurre la serata saranno Mauro Pulpito, volto noto della televisione pugliese, e Claudia Cesaroni, speaker di Radionorba, mentre ritmo e ironia saranno affidati alle incursioni comiche di Alessio Giannone, in arte Pinuccio, nel ruolo di “guastatore” ufficiale della gara.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Città di Martina Franca, Mordi la Puglia e Accademia Italiana di Gastronomia e Gastrosofia Storica.

Main partner dell’evento sono Supermercati Dok e Famila. Special partner: Gioiella e Boutique dei Frutti di Mare – di Gagang. Premium partner: Maffei. Partner: De Carlo, Cippone & Di Bitetto, Vini Coppi, Birra Baladin, Acqua Lauretana, Adhoreca. Partner tecnico: Apulia Event Solution, Casa Jo, Roberto Bozzi, Mister Patch, Fondazione Italiana Sommelier, Cooking Solution. Media partner: Italia a Tavola, LSD Magazine, Pugliosità, Oraviaggiando