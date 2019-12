“Veramente è un restauro splendido, un altro passo verso la vocazione che è stata costruita in questi anni a Bari”. E’ il commento del ministro alla Cultura, Dario Franceschini, che nel pomeriggio ha visitato il teatro Piccinni riaperto dopo il restauro lo scorso 5 dicembre. Franceschini è stato accompagnato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dal governatore della Regione, Michele Emiliano.

“Una città – ha aggiunto Franceschini – che investe molto sulla cultura sul turismo, sulla produzione culturale. Avere tanti teatri di altissimo livello crea veramente una grande prospettiva per il futuro. Il turismo a Bari è in crescita, crescerà sempre di più perché qui c’è tutto: la bellezza, la città vecchia, il mare, il cibo, i baresi, la creatività. Vedo un grande futuro per Bari, come una delle città che vedranno una più grande crescita turistica nei prossimi anni. E un teatro come questo va assolutamente ad aiutare questa prospettiva”.

