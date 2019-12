“Cerchiamo di evitare i fuochi, gli animali si spaventano e hanno malori”. Inizia così l’appello di un residente del quartiere San Girolamo pubblicato sui social network dopo lo show illegale dei fuochi pirotecnici appiccati in tutta la città la notte tra il 24 e il 25 dicembre da Japigia al Libertà, dal San Paolo al quartiere murattiano: il tema al centro delle polemiche è la pericolosa abitudine di far esplodere in tutta la città fuochi pirotecnici e bombe carta a poca distanza da finestre e balconi. Nelle abitazioni, anche in solitudine, ci sono cani e gatti domestici che come noto hanno una spiccata sensibilità ai rumori.

“Un cane stava vomitando per la paura, inoltre un fuoco pirotecnico o bombetta ha incendiato un bidone della differenziata in via Raffaele Viviani e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco festeggiamo con consapevolezza e rispetto”, conclude il messaggio in vista dei festeggiamenti del 31 dicembre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.