“Un’apertura speciale e straordinaria. Oggi mercato in via Salvemini, tanta gente già delle prime ore. Gli operatori ci hanno creduto e noi non potevamo che accompagnarli”. Commenta così l’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone, l’apertura straordinaria del mercato settimanale in via Salvemini. Una apertura voluta da ambulanti e Comune che sta riscontrando diversi consensi.

