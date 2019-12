La polizia di Stato ha arrestato in flagranza Oseiwei Omonzokpia, 22enne nigeriano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti della Volante, durante l’ordinario controllo del territorio transitando in via Crispi angolo via Brigata Bari, a causa dell’atteggiamento sospetto dell’arrestato, che, con in spalla uno zaino nero ed in mano una busta contenente numerose uova, tentava di evitare il controllo dei poliziotti approfittando del traffico cittadino di queste giornate festive, decidevano di procedere al suo controllo. Dopo averlo inseguito a piedi per alcuni isolati, i due agenti, con non poche difficoltà, riuscivano a fermarlo e a perquisirlo, rinvenendo all’interno del suo zaino, occultato tra gli indumenti sporchi, un involucro a più strati di cellophane trasparente, contenente una cospicua quantità di marijuana, nonché una sigaretta artigianale, undici confezioni di cartine per tabacchi e trentatré bustine in cellophane auto sigillanti.

