Come ogni anno, si terranno oggi, martedì 31 dicembre, e mercoledì 1° gennaio i tradizionali momenti conviviali dedicati alle persone e alle famiglie più fragili.

Giunti alla dodicesima edizione, la Cena e il Pranzo degli Abbracci, organizzati dall’associazione di volontariato In.Con.Tra. e promossi in rete con l’assessorato al Welfare, la Ladisa Ristorazione e l’Amtab, quest’anno si svolgeranno nella ex scuola “Azzarita”, in via Barisano da Trani 15, al San Paolo. Gli spazi dell’edificio sono stati allestiti per ospitare circa 200 persone senza dimora e famiglie in difficoltà.

Oggi si comincerà intorno alle ore 19 con la cena di fine anno, mentre il pranzo del nuovo anno avrà inizio alle ore 12 del 1° gennaio. Il menù prevede antipasti, un primo e un secondo piatto, frutta, dolci e bevande. I due eventi saranno animati anche da momenti musicali.

Saranno i bus dell’Amtab ad accompagnare gli ospiti sia all’andata sia al ritorno. Per la cena di oggi l’appuntamento è alle ore 17.30 in Piazza Moro e alle ore 18 sulla strada statale 16 – tra gli accessi C e D in prossimità del lato sinistro del sovrappasso pedonale -, mentre per il pranzo di Capodanno le navette partiranno alle ore 11 contestualmente da piazza Moro e dalla statale 16.

Si ricorda, infine, che negli spazi del centro diurno comunale Area 51, in corso Italia 81/83, si potrà prendere parte alla cena di fine anno e al pranzo di Capodanno. Pranzi e cene dedicati all’incontro e alla condivisione saranno organizzati anche nelle case di comunità dell’assessorato al Welfare.

Anche nei giorni di festa sono assicurati, h 24, tutti i servizi comunali previsti dal Pronto Intervento Sociale – P.I.S. e dall’unità di strada Care for People.

