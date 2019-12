Teatri di Bari comunica che, a causa di problematiche tecniche legate alla realizzazione della nuova sala da 400 posti i cui lavori sono in corso, sono stati rinviati gli spettacoli della Stagione di Prosa 2019/2020 in programma al Teatro Kismet di Bari il 4 gennaio (L’uomo che cammina nudo) e il 5 e 6 gennaio (Befana al Kismet – Hans e Gret).

L’uomo che cammina nudo, produzione Gitiesse artisti riuniti, incentrata sulla figura dell’artista pugliese Pino Pascali, andrà invece in scena domenica 9 febbraio alle ore 18, sempre al teatro Kismet. Sarà comunicata in seguito, invece, la data di recupero di Hans e Gret, pluripremiato spettacolo diretto da Emma Dante, che continua ad appassionare adulti e bambini.

Rimane invece invariata, salvo diversa comunicazione, la restante programmazione della Stagione di prosa, che sarà inaugurata dallo spettacolo Il giovane criminale il 18 gennaio: Salvatore Striano in scena alle ore 21 nello spazio rinnovato in via San Giorgio martire, che per il 2020 regala al proprio pubblico una sala teatro dalla capienza raddoppiata, con ben 400 posti a disposizione per gli spettatori.

Per ottenere il rimborso dei biglietti ci si può rivolgere al botteghino del Teatro Kismet, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19. Per maggiori info si può inviare una mail botteghino@teatrokismet.it o chiamare i numeri 080 5797667 – 335 8052211.

