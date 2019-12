Domenica 5 gennaio torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese.

Si conferma per questa data la gratuità anche nei luoghi della cultura del Polo Museale della Puglia normalmente a pagamento, fatta eccezione per il Castello di Copertino che garantirà l’ingresso gratuito al pubblico sabato 04 gennaio 2020 Lunedì 06 gennaio invece si potrà accedere ai siti nelle modalità di seguito indicate, fatta eccezione per il Castello di Copertino, il Museo Archeologico di Manfredonia ed il Parco Archeologico di Siponto che resteranno chiusi al pubblico.

Si ricorda, infine, che l’Anfiteatro di Lecce è chiuso per lavori in entrambe le giornate.

Sito domenica 05 gennaio #domenicalmuseo Lunedì 06 gennaio Anfiteatro Romano di Lecce CHIUSO PER LAVORI CHIUSO PER LAVORI Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia 9:00-18:00 Ultimo ingresso: 17:15 Ingresso sempre gratuito ECCEZIONALMENTE APERTO 9:00-18:00 Ultimo ingresso: 17:15 Ingresso sempre gratuito CHIUSURA DIFFERITA A MERCOLEDì 08 GENNAIO Castel del Monte 9:00-18:30 Ultimo ingresso: 18:00 Ingresso gratuito #domenicalmuseo 9:00-18:30 Ultimo ingresso: 18:00 Castello di Copertino CHIUSO INGRESSO GRATUITO: SABATO 04 GENNAIO 8:30- 14:00 Ultimo ingresso: 13:30 CHIUSO Castello Svevo di Bari 8:30-19:30 Ultimo ingresso: 18:30 Ingresso gratuito #domenicalmuseo 8:30-19:30 Ultimo ingresso: 18:30 Castello Svevo di Trani 8:30-19:30 Ultimo ingresso: 19:00 Ingresso gratuito #domenicalmuseo 8:30-13:30 Ultimo ingresso: 13:00 Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” 9:00-20:00 Ultimo ingresso: 19:15 Ingresso sempre gratuito 9:00-15:40 Ultimo ingresso: 15:00 Ingresso sempre gratuito Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia 8:30-19:30 Ultimo ingresso: 18:30 Ingresso gratuito #domenicalmuseo 8:30-19:30 Ultimo ingresso: 18:30 Museo Archeologico Nazionale di Altamura 8:30-13:30 Ultimo ingresso: 13:00 Ingresso sempre gratuito 8:30-13:30 Ultimo ingresso: 19:30 Ingresso sempre gratuito Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia 9:00-13:45 Ultimo ingresso: 13:30 Ingresso sempre gratuito ECCEZIONALMENTE APERTO 9:00-19:45 Ultimo ingresso: 19:30 Ingresso sempre gratuito Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle 8:30-19:30 Ultimo ingresso: 19:15 Ingresso gratuito #domenicalmuseo 8:30-19:30 Ultimo ingresso: 19:15 Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia 14:30-19:30 Ultimo ingresso: 19:00 Ingresso sempre gratuito CHIUSO Museo Archeologico Nazionale Jatta 8:30-13:30 Ultimo ingresso: 13:15 Ingresso sempre gratuito 8:30-13:30 Ultimo ingresso: 13:15 Ingresso sempre gratuito Parco Archeologico di Monte Sannace 8:30-15:00 Ultimo ingresso: 14:00 Ingresso gratuito #domenicalmuseo ECCEZIONALMENTE APERTO 8:30-15:00 Ultimo ingresso: 14:00 CHIUSURA DIFFERITA A MERCOLEDì 08 GENNAIO Parco Archeologico di Siponto 9:00-18:00 Ultimo ingresso: 17:30 Ingresso sempre gratuito CHIUSO

