Hanno lanciato nella notte sedie e bidoni sopra al tetto del gazebo in piazzetta Perosi a San Girolamo. L’ennesimo danno che pare resterà impunito perché le telecamere non sono ancora attive. Inoltre qualcuno ha pensato bene di tagliare i fili dell’elettricità e la zona resta al buio.

“È uno scempio – denuncia Peppino Milella, presidente dell’associazione IX maggio – quel gazebo lo stanno distruggendo e i responsabili rimarranno impuniti perché pare che le telecamere non funzionano. Chiediamo al Comune un intervento rapido per ripristinare lo stato dei luoghi e trovare le telecamere. Bisogna anche assicurare un presidio di controllo in zona”. Sotto accusa anche il “fai da te”: alcuni residenti tagliano fili elettrici o modificano autonomamente timer di accensione provocando danni agli impianti di illuminazione. Anche il pilomat di accesso al lungomare è stato manomesso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.