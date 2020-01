Bigliettini sulle auto di chi parcheggia in divieto o creando disagi a pedoni, ciclisti, motociclisti. Accade a Madonnella e l’ultimo bigliettino, firmato “Il moralizzatore” è stato sistemato su un’auto lasciata sul posto riservato ai motociclisti. “Complimenti per aver scelto il posto riservato alle moto per parcheggiare l’auto – si legge sul biglietto – Lei ha vinto il premio di eroe di giornata in via Ottavio Serena”. I residenti affermano che non è la prima volta che vengono lasciati sulle auto biglietti di questo genere.

