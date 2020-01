Nuovo record nel cinema italiano per l’ultimo film di Checco Zalone alias Luca Medici: secondo i dati diffusi nella notte da Cinetel, Tolo Tolo ha superato di quasi 2 milioni di incasso il precedente record di Quo Vado? del 2016. Sono stati 8,68 i milioni incassati dalla mezzanotte. A presentarsi nelle sale cinematografiche sono stati 1,17 milioni di spettatori. Medusa ha distribuito il film scritto da Zalone con Paolo Virzì in 1200 copie.

La commedia sull’immigrazione ha già scatenato il dibattito: è la prima volta per Luca Medici come regista. Checco questa volta “non compreso dalla madre patria, trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo (ovvero “solo solo”), granello di sale in un mondo di cacao”.

