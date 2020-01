Ecco una ricetta gustosa: i paccheri ripieni di funghi e salsiccia. Ingredienti Paccheri 400 g Funghi champignon 450 g Salsiccia 300 g Ricotta 400 g Parmigiano 150 g Porri 1 Aglio 1 spicchio Vino bianco 50 ml Olio Evo 4 cucchiai Triplo concentrato di pomodoro 1 cucchiaio Timo 3 rametti Sale fino q.b. Pepe nero q.b.

Preparazione

Cominciate la preparazione degli ingredienti. Tagliate il porro a rondelle, pulite i funghi, lavateli e tagliateli in piccoli cubetti. Versate in un tegame olio, spicchio d’aglio e il porro e lasciate appassire per dieci minuti circa. Nel frattempo togliete il budello della salsiccia, fatela a pezzi e dopo versate tutto nella padella facendola rosolare, sfumate con vino bianco. Dopo che sarà evaporato, unite il cucchiaio di concentrato di pomodoro e i funghi. Fate cuocere a fuoco sostenuto per dieci minuti, mischiate, cercate di rompere eventuali grumi di carne troppo spessi, aggiungete sale e pepe e togliete l’aglio. Alla fine aggiungete il timo.

Cuocete i paccheri (fino a metà cottura). Nel frattempo versate la ricotta in una ciotola, aggiungete il parmigiano e mischiate tutto con il composto di carne e funghi (deve essere tiepido). Mettetelo in un sac-à-poche senza bocchetta. Togliete i paccheri dal fuoco, ungeteli con olio. Spargete la besciamella sul fondo di un tegame da forno e successivamente sistemate in piedi i paccheri. Farciteli con il composto all’interno usando la sac -à- poche. Coprite poi di besciamella e parmigiano e infornate a 180 gradi per 30 minuti, passando poi 5 minuti al grill. Sfornate, lasciate riposare per dieci minuti e servite.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.