Questa mattina, 3 gennaio 2020, intorno alle 13 una Fiat Punto è uscita fuori carreggiata sbattendo contro un muretto a secco per poi finire la corsa con un ribaltamento sulla Putignano – Turi – Ss 172.

Alla guida c’era una soccorritrice del 118 che stava andando al lavoro nell’ospedale di Putignano quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo: immediato l’intervento dei sanitari, la donna è stata ricoverata al pronto soccorso del Santa Maria in codice giallo ed era cosciente. Il traffico ha avuto dei rallentamenti e fatto defluire in senso alternato.

