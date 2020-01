“Ringrazio ancora e sempre tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di donazione – aggiunge il Direttore Generale – in molti casi vengono coinvolte molte unità operative e questa volta in particolare è stato fondamentale il supporto della Radiologia e della Anatomia Patologica del Bonomo. A tutti va il nostro grazie anche per la capacità di sostenere la cultura della donazione”.