Prende forma il mercato Santa Chiara a Japigia ed entro l’estate potrà essere inaugurato. Lo annuncia il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

“Proseguono i lavori di realizzazione del nuovo mercato – spiega – che sostituirà il mercato di via Pitagora. In questi giorni sono iniziati gli interventi relativi alla copertura. Entro la prossima estate questo quartiere avrà il suo mercato coperto, che permetterà ai commercianti di lavorare in uno spazio più dignitoso, anche quando piove o fa freddo, eliminando definitivamente i disagi per i residenti della zona”.

